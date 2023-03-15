Теперь у нее свои «Мужики»: куда пропала хрупкая Полина из культового фильма (фото)

Культовая лента «Мужики!..» вошла в золотую коллекцию советского кино. Главную роль исполнил известный актер Александр Михайлов, а его коллегой по съемочной площадке стала юная Ирина Иванова, которая сыграла хрупкую Полину.

Девушка отлично вжилась в образ своей героини и произвела на зрителей неизгладимое впечатление. Все были уверены, что «Мужики!..» — это лишь начало ее головокружительной карьеры. Мама Ирины мечтала, чтобы ее дочь стала известной актрисой. Она водила ее на пробы, однако красивая девочка с печальными глазами не подходила под «ходовой» типаж жизнерадостных пионерок. К счастью, на «Мосфильме» оставалось ее фото, которое увидела режиссер Искра Бабич.

Она готовилась снять фильм «Мужики!..» и искала девочку на главную роль. Увидев снимок Ирины, Бабич поняла — это ее героиня. Иванову утвердили, но саму девушку это не обрадовало, как и сам съемочный процесс.

Ирина не могла понять менталитет деревенских жителей, с трудом заучивала текст и не выдавала правильных эмоций в кадре. После этих съемок Иванова разочаровалась с профессии и поставила крест на актерской карьере. Сегодня Ирина уже взрослая женщина, которая давно замужем. От любимого супруга она родила троих сыновей — теперь Иванову окружают ее персональные «мужики».