Теперь точно видели все: Анастасия Волочкова шокировала россиян одним фото

Незабываемый шпагат Анастасии Волочковой — главная фишка балерины. Только поклонники мысленно отходят от очередного фото с ним, как она выставляет новый, еще более шокирующий кадр. Места для демонстрации своего умения тоже стали обыденностью.

Фанаты балерины уже привыкли к ее странным затеям, ведь все уже видели ее шпагаты на лимузине, на пляже, в ЦУМе и в других странных местах. Однако есть фото, которое застало поклонников врасплох. Прима Большого театра шокировала фанатов и продемонстрировала феноменальную растяжку верхом на коне. Подобный цирковой номер пришелся не по душе даже самым преданным фанатам, и Волочкову раскритиковали.

Отвечая на провокационный вопрос «Как думаете, у кого ноги длиннее?», комментаторы разделились: кто-то твердил о красоте коня на фото, а кто-то восхищался способностями балерины, но большинство подписчиков пришли в ужас от подобной демонстрации.

Сама же Анастасия Волочкова не обращает внимания на хейт и активно продолжает удивлять публику.