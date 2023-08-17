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Теперь смотреть не захотите: в «Месте встречи» нагло обманули всех

17 августа 2023 07:45
Теперь смотреть не захотите: в «Месте встречи» нагло обманули всех

Создатели фильма не отличались вниманием к деталям.

Телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя» советские зрители увидели в конце 70-х. Картина с первых эпизодов стала большим хитом, но лишь внимательные зрители догадывались, как сильно их обманули создатели.

Дело в том, что съемочная группа снимала пятисерийный фильм в разные временные промежутки. И из-за этого хронология не соответствует погодным условиям. Например, в одной из сцен зрители видят глубокую осень, а уже в следующем эпизоде — весну, хотя между ними прошло не больше секунды.

И подобным образом, как отмечают внимательные авторы Дзен-канала «Горожанин», устроен весь фильм. То и дело герои во главе с Глебом Жегловым перемещаются из осени в зиму и лето, что многие годы расстраивает притязательных зрителей.

Теперь смотреть не захотите: в «Месте встречи» нагло обманули всех

«Никогда не замечал этих нестыковок», — признаются разочарованные пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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