Теперь смотреть не захотите: в «Месте встречи» нагло обманули всех

Телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя» советские зрители увидели в конце 70-х. Картина с первых эпизодов стала большим хитом, но лишь внимательные зрители догадывались, как сильно их обманули создатели.

Дело в том, что съемочная группа снимала пятисерийный фильм в разные временные промежутки. И из-за этого хронология не соответствует погодным условиям. Например, в одной из сцен зрители видят глубокую осень, а уже в следующем эпизоде — весну, хотя между ними прошло не больше секунды.

И подобным образом, как отмечают внимательные авторы Дзен-канала «Горожанин», устроен весь фильм. То и дело герои во главе с Глебом Жегловым перемещаются из осени в зиму и лето, что многие годы расстраивает притязательных зрителей.