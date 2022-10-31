Теперь роковая блондинка: вы точно не узнаете Катю Пушкареву спустя 17 лет

Актриса Нелли Уварова, знакомая российскому зрителю по сериалу «Не родись красивой», уже привыкла кардинально менять внешность для своих новых ролей. Но вот ее превращения в длинноволосую платиновую блондинку не ожидали даже самые преданные поклонники.

Нелли очень довольна своим новым образом: ей предстоит играть роковую красавицу Илону в новом сезоне популярного сериала «Содержанки». Это одна из главных героинь, поэтому к ее экранному образу и сама артистка, и съемочная группа подошли весьма обстоятельно.

Ради большей эффектности авторы проекта даже решили не заставлять Уварову сбросить вес, ведь некогда стройная Нелли давно уже имеет весьма заметные формы. Но режиссеры и сценаристы «Содержанок» считают, что так она будет выглядеть в кадре только лучше.

Сама Нелли, кстати, рассказывает, что «Содержанки» — это один из ее любимых сериалов, в котором у актрисы даже есть собственные любимчики, которых играют ее популярные коллеги — Дарья Мороз, Александра Ребенок, Александр Горбатов и другие.