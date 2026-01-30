Теперь редко видится с сыном от Муцениеце: чем занят Павел Прилучный в 2026 году — адвокат подтвердил

30 января 2026 15:21
Кадр из сериала «Мажор»

Скандальная история с Тимофеем Прилучным окончательно завершилась. 

В 2025 году поклонники наблюдали за битвой Агаты Муцениеце и Павла Прилучного за сына Тимофея, который неожиданно выразил желание жить с отцом. Позже сын звезд все же вернулся к матери. Сейчас актер нечасто видится с сыном. Однако на это есть совершенно объективная причина. Адвокат Прилучного Оксана Даниелова отметила, что у актера сейчас очень плотный график съемок, поэтому встречи с сыном и дочерью редки. В каких проектах стоит ждать актера в 2026 году

Сказка о царе Салтане

Новую экранизацию, которую снял Сарик Андреасян, можно увидеть уже в феврале 2026 года. Прилучный исполняет роль царя Салтана. Его возлюбленную играет Лиза Моряк.

Жизнь по вызову-4

Актер вернулся к роли Александра Шмидта, владельца элитного эскорт-агентства. Ему снова придется бороться за место под солнцем. Новый сезон запланирован к выходу во второй половине 2026 года.

Мажор

Зрителей ждут пятый и шестой сезоны популярного сериала. В центре пятого сезона — Игорь Соколовский, а также его друзья и их общее детище — агентство «Честные люди». Оно помогает людям, которые попали в непростые ситуации. О шестом сезоне пока подробностей нет. В пятом сезоне снимаются Павел Прилучный, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Виталия Корниенко, Павел Чинарев и другие российские звезды

Также в 2026 году Прилучный снимается в комедии «Лукоморье», в которой рассказывается о приключениях отличницы Маши и шалопая Ивана в сказочном мире. В проекте у Прилучного одна из главных ролей. Снимается актер в компании двух юных звезд — Ники Жуковой и Леона Кемстача.

Еще Прилучного можно будет увидеть в картинах «Приключение желтого чемоданчика», «Холоп-3», «Приключение пингвиненка», «Умка» и «Честная игра».

Фото: Кадр из сериала «Мажор»
Камилла Булгакова
