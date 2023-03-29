Теперь понятно, зачем им псевдоним: настоящие имена звезд Голливуда вызовут улыбку

Многие селебрити не пользуются своими родными именами, а предпочитают псевдонимы. Их решение понятно и оправданно. И вот почему.

Так, певица со звучным именем Ники Минаж на самом деле Оника Таня Мараж. Псевдоним ей придумали совершенно случайно. Артистка призналась, что в одном из контрактов ее назвали «Минаж», и это вывело артистку из себя. В итоге Ники убедили в том, что для сцены такое имя будет идеальным. Нужно признать, что будь она Оникой Таней, ни о какой всемирной славе не могло бы быть и речи — настолько странно и невыразительно это звучит.

Блистательная актриса Хелен Миррен имеет наполовину русское происхождение. В свидетельстве о рождении она была записана как Елена Васильевна Миронова. Ее отец сменил себе и дочери имена в 50-х — так появилась будущая кинозвезда Хелен Миррен.

Нестареющий секс-символ Голливуда Брэд Питт на самом деле не совсем Брэд. При рождении ему дали имя Уильям Брэдли Питт. Когда актер начал строить карьеру в кино, то сократил Брэдли до Брэда, а Уильяма вообще убрал. И его имя стало звучать намного интереснее и лаконичнее.