Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули

14 августа 2025 13:46
И это затраты только на одну актрису.

Грядет финал сериала «И просто так» — третий сезон станет последним. Заключительный эпизод выйдет 14 августа, поставив точку в истории, начавшейся еще с «Секса в большом городе».

Формально — это творческое решение, о котором договорились шоуранер Майкл Патрик Кинг, Сара Джессика Паркер и боссы HBO. Но есть нюанс: за кулисами все было не так дипломатично.

Миллион за серию

Сериал, как оказалось, обходился стримингу в астрономическую сумму. По данным инсайдеров, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получали по миллиону долларов за один эпизод. И это еще не учитывается их зарплата как продюсеров проекта.

Снижать свои запросы актрисы не хотели, надеясь продавить руководство. Но HBO прикинули: рейтинги стабильные, но без рекордов, пересматривать поколениями, как оригинал, этот проект вряд ли будут.

К тому же популярность с каждым новым сезоном падала: аудитория второго снизилась почти вдвое, а третий стартовал с еще более скромными цифрами. Добавьте критику за сценарные ошибки, спорных персонажей и отсутствие Саманты — и пазл сложился. Тратить столь баснословные деньги не имеет смысла.

Финал станет элегантной точкой, за которой прячется простая правда: культовые франшизы не всегда приносят прошлые миллионы — иногда они лишь дорого стоят.

Фото: Кадры из сериала «И просто так»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
