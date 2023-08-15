Теперь понятно, почему усыновил: фото младшего сына Серебрякова многое проясняет

Алексей Серебряков воспитывает троих детей. Дарья — дочь его жены Марии от первого брака, а Степана и Данилу актер усыновил. Мальчишек они с супругой нашли в детском доме. Сегодня они оба выросли настоящими красавцами. А сходство молодых людей с отцом так поражает, что в отсутствие родства между ними невозможно поверить.

Сам актер всегда утверждал, что гены — это ерунда. Как родные, так и приемные дети могут принести родителям немало сложностей, но самое главное — это любовь и забота.

С сыновьями Серебрякову пришлось преодолеть немало сложностей.

Попав в семью, они не умели вести себя и даже не всегда ели с тарелки. Но сегодня они преодолели все проблемы и выросли талантливыми молодыми людьми.

Степан, младший из братьев, с самого детства был полной копией приемного отца. В Даниле поклонники отмечают не меньшее сходство с актером. Кажется, будто родители подбирали детей по внешности, хотя сами они категорически это отрицают.