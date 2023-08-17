Теперь понятно, почему ушел от Волочковой: жена Вдовина любому вскружит голову

Елена Николаева каждый день встречает зрителей обаятельной улыбкой на телешоу «Утро России». На ее счету десятки рекламных роликов, несколько ролей в кино и успешная карьера журналистки. В личной жизни у девушки тоже все в порядке: два года назад она вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина.

До встречи с Еленой предприниматель сожительствовал с балериной Анастасией Волочковой. У пары даже родилась дочь Ариадна, но до ЗАГСа дело так и не дошло. А вот Николаевой это удалось — в 2021 году она поделилась фотографиями со свадьбы с Вдовиным.

Игорь встретил Елену на форуме для предпринимателей, куда их пригласили для чтения лекций участникам. Он не узнал в ней популярную телеведущую, но был очарован красотой блондинки. Девушке удалось расположить не только самого бизнесмена, но и его дочь. Ариадна предпочитает жить с отцом и мачехой, а не с родной матерью.