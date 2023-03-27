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Теперь понятно, почему Штирлиц влюбился в Мордюкову: достаточно увидеть одно фото

27 марта 2023 11:00
Теперь понятно, почему Штирлиц влюбился в Мордюкову: достаточно увидеть одно фото

Актер не сразу завоевал сердце знойной казачки.

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов — эта пара никого не оставляла равнодушным. Две ярких звезды советского кинематографа поженились еще во время учебы во ВГИКе, при этом своевольная актриса долго не хотела даже смотреть в сторону коллеги по цеху.

Немногословный и всегда спокойный Тихонов потерял голову от темпераментной и взрывной однокурсницы. Влюбившись, актер принялся ухаживать за Мордюковой, но та не могла ответить ему взаимностью. Долгое время знаменитость воспринимала Вячеслава Васильевича исключительно как друга.

Теперь понятно, почему Штирлиц влюбился в Мордюкову: достаточно увидеть одно фото

Однако Штирлиц не сдавался, и понять его можно. В юности Нонна Викторовна была невероятной красоткой, способной свести с ума любого мужчину. В итоге актер все же добился своего и отвел под венец женщину мечты, с которой впоследствии прожил 13 лет. К слову, этому поспособствовала мама знойной казачки, которая так расхваливала Тихонова, что артистка решила прислушаться к мнению родительницы.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «ТАСС уполномочен заявить..."», 1984, «Молодая гвардия», 1948
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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