В мире, где мультфильмы всё чаще создаются по нажатию пары клавиш, Хаяо Миядзаки всё так же требует от сотрудников работать карандашом на бумаге и в строжайшей тишине. Одна из сцен его фильма «Ветер крепчает» — длящаяся всего четыре секунды — рисовалась 15 месяцев.

Не из-за постоянных ошибок аниматоров или проблем с финансированием. Просто художники потратили больше года над раскадровкой одного момента.

Что за сцена

Речь идёт о фрагменте в начале фильма, демонстрирующем последствия великого землетрясения Канто. По экрану движется испуганная толпа и, казалось бы, ничего особенного — но для Studio Ghibli это была проверка на верность собственным принципам.

Никакой автоматизации: в серьезной анимации от японцев каждый силуэт, каждый поворот головы, каждый ритм походки — рисовали вручную. А еще каждому герою продумали мини-историю, чтобы правдоподобнее изобразить их эмоции в кадре.

Миядзаки не против компьютеров

Ghibli не отказывается от технологий полностью — первые цифровые элементы появились у них ещё в «Принцессе Мононоке» (1997). Но даже сегодня студия держится за рисованную анимацию, как за отдельный вид искусства, особую философию.

Именно поэтому «Мальчик и птица» рисовали семь лет.

«Когда мы работали над фильмом "Мой сосед Тоторо", то могли обойтись всего восемью аниматорами. С "Тоторо" мы справились за восемь месяцев. Над последней картиной у нас трудятся 60 аниматоров, и за месяц у нас получается всего одна минута анимации. Соответственно за год мы рисуем 12 минут будущего аниме», — признаётся продюсер Тосио Судзуки.

И пока одни гонятся за релизами, Ghibli напоминает: настоящее аниме делается с душой, и работа над ним ведется кропотливо и вдумчиво.

Миядзаки готовы целовать в седую голову за пейзажи в аниме: а ведь «Гибли» просто копирует русского художника. «Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла.