Теперь понятно, откуда у Борщевой из Сomedy Woman такая нестандартная внешность: вся в отца-иностранца

Елена Борщева добилась успеха как комедийная актриса благодаря необычной внешности. Звезда вовсю пользуется тем, что выглядит забавно, и не боится смеяться над собой.

Поклонники гадали, в кого же артистка такая уродилась. Но больше это не секрет. Оказалось, что нестандартной внешностью Борщева обязана отцу-иностранцу.

Папа звезды Сomedy Woman покинул СССР еще до того, как она появилась на свет. Зовут его Хулио Санта-Мария Герра, а потому Елена Хульевна Санта-Мария Герра это не только творческий псевдоним Борщевой, но и ее настоящее имя по отцу.

Близкий родственник актрисы может похвастаться экзотической национальностью — он панамец. В социальных сетях знаменитость опубликовала совместное фото с родителем, и поклонники отметили, что она похожа на отца как две капли воды. Как и он, актриса обладает чертами и европеоидной, и американоидной расы, что и делает ее внешность столь яркой и запоминающейся.