Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Теперь она мертва?»: американцы рвут животики с «Обыкновенного чуда», но ту самую шутку Леонова не понимают от слова совсем

«Теперь она мертва?»: американцы рвут животики с «Обыкновенного чуда», но ту самую шутку Леонова не понимают от слова совсем

3 декабря 2025 08:26
Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

Пассаж про казнь и алкоголь оказался слишком сложен для иностранцев.

Есть в русском кино фразы, которые мгновенно вызывают улыбку у соотечественников – и полное недоумение у иностранцев. Одна из таких – «королевский» заказ: плаху, палача и рюмку водки из «Обыкновенного чуда».

На Reddit по этому поводу разгоралась целая дискуссия: американец, очарованный советской комедией, никак не мог понять, почему эта реплика вызывает хохот у его русских друзей. И правда: если переводить дословно, перед нами просто… перечень мрачных предметов. Но в этом‑то и соль.

Суть юмора – в изящной подмене ожиданий. Когда король перечисляет «плаху, палача и рюмку водки», слушатель автоматически предполагает: водка – для осуждённого, чтобы смягчить последний миг. Но монарх безжалостно рушит эту логику:

«Водку – мне, остальное – ему!»

Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

Здесь сразу несколько пластов комизма, который недоступен заграничному зрителю:

  • Абсурдная бюрократичность. Убийственный заказ звучит как просьба к официанту – с той же небрежной интонацией.
  • Демонстрация власти. Король не просто приговаривает к смерти – он ещё и лишает «клиента» последнего утешения, подчёркивая своё всевластие.
  • Характер персонажа. Эта реплика идеально рисует портрет монарха: капризного, эгоцентричного и до смешного жестокого.

Но главное – эта реплика работает только в контексте. Без знания характера короля, без ощущения театральной гротескности происходящего шутка превращается в сухой список покупок.

Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

Именно поэтому её так сложно объяснить: юмор рождается не из слов, а из их неожиданного сочетания, интонации и общего настроения сцены.

«Объяснять шутку – все равно что препарировать лягушку: в конце концов ты ее понимаешь лучше, но теперь она мертва, да?», – подытоживали реддиторы, отчаявшись объяснить что-либо топикстартеру.

Так что, если вдруг решите показать «Обыкновенное чудо» иностранному другу – приготовьтесь к вопросу про водку. И к тому, что объяснить смех будет почти невозможно.

Ранее мы писали: «Натуральна в кадре только грудь Семенович»: Собчак снялась в самой пошлой пародии на «17 мгновений» - даже на IMDb оценили в 3,1

Фото: Кадр из фильма «Обыкновенное чудо» (1978)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Читать дальше 7 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать «Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше