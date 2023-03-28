Теперь она «бедная Настя»: куда пропала завистница Полина после свадьбы с тираном

Анна Горшкова прославилась на всю страну после выхода сериала «Бедная Настя». Актриса блистательно исполнила роль завистливой крестьянки и аферистки Полины. Горшковой прочили оглушительный успех, но карьера Анны постепенно сошла на нет.

У нее никогда не было актерского образования. В сериал «Бедная Настя» она попала случайно, когда работала моделью. Ей предложили пройти пробы, и, к огромному удивлению Анны, она прошла конкурс. После сериала талантливую и харизматичную Горшкову стали забрасывать предложениями. Она снялась в картинах «Две судьбы», «Дорогая Маша Березина», «Пассажирка». Казалось, дальше будет только лучше, но жизнь преподнесла неприятный сюрприз.

В 2007 году актриса вышла замуж за бизнесмена Михаила Борщева.

Он был категорически против ее профессии и хотел, чтобы Анна сидела дома. Горшкова не бросила актерство, и вскоре Борщев выставил ее за дверь.

Артистка долго не могла прийти в себя после отношений с тираном. До сих пор Анна остается одна, но не теряет надежды встретить своего единственного. Увы, пошла под откос и ее карьера — Горшкову уже давно не снимают в кино по непонятным причинам. Сегодня она стала той самой «бедной Настей» без работы и любимого человека. Единственное, что радует поклонников 39-летней актрисы, так это то, что она сохранила свою красоту и жизнелюбие.