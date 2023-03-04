Теперь он настоящий мачо: куда исчез победитель «Голоса» Сергей Волчков (фото)

Шоу «Голос» уже несколько лет приковывает к себе зрительское внимание. Наверняка многие вспомнят победителя второго сезона Сергея Волчкова. Что стало с артистом спустя десять лет?

Сергей мог оказаться участником первого «Голоса», однако не прошел конкурс. А вот во второй раз удача ему не просто улыбнулась — Волчков стал триумфатором шоу и выиграл пальму первенства. Однако после своего феноменального успеха популярность музыканта пошла на спад.

Какое-то время Волчков работал приглашенным артистом в театре Александра Градского. Позднее Сергей стал выступать на благотворительных концертах, юбилеях и торжествах.

Певец ведет достаточно закрытый образ жизни. Судя по его последним снимкам в соцсетях, 34-летний Волчков сильно похудел и похорошел. Из импозантного эстрадного артиста в строгом костюме он превратился в настоящего мачо. Сергей изменил стиль на более свободный, сделал другую прическу и обзавелся легкой щетиной.

В личной жизни у Волчкова все отлично. Он счастлив со своей супругой Натальей, которая старше его на десять лет. Пара воспитывает двух дочерей.