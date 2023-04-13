Теперь он брутальный бородач: от очкарика из «Простых истин» не осталось ни следа (фото)
Актер кардинально изменил имидж.
Сериал «Простые истины» вышел на экраны больше двух десятков лет назад, но зрители до сих помнят его и любят. Поклонников проекта интересует, как сложилась жизнь засветившихся в нем актеров, многие из которых сильно изменились. Например, кардинально преобразился Артем Семакин, воплотивший Артема Зюляева.
Эту роль артист получил, когда учился в «Щуке». На экране он предстал нелепым очкариком, и это амплуа надолго закрепилось за звездой экрана. Впоследствии в подобном образе он засветился в сериале «Не родись красивой». Когда актер понял, что режиссеры видят его исключительно как «ботаника», то перешел к кардинальным мерам.
Артист полностью изменил свою внешность. Теперь он брутальный бородач, способный очаровать любую даму. От очков Артем, правда, не избавился, но больше они не умаляют его привлекательности.
«Он потрясающий», «Весьма обаятельный, приятный», — пишут поклонники в Сети.