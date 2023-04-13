Теперь он брутальный бородач: от очкарика из «Простых истин» не осталось ни следа (фото)

Сериал «Простые истины» вышел на экраны больше двух десятков лет назад, но зрители до сих помнят его и любят. Поклонников проекта интересует, как сложилась жизнь засветившихся в нем актеров, многие из которых сильно изменились. Например, кардинально преобразился Артем Семакин, воплотивший Артема Зюляева.

Эту роль артист получил, когда учился в «Щуке». На экране он предстал нелепым очкариком, и это амплуа надолго закрепилось за звездой экрана. Впоследствии в подобном образе он засветился в сериале «Не родись красивой». Когда актер понял, что режиссеры видят его исключительно как «ботаника», то перешел к кардинальным мерам.

Артист полностью изменил свою внешность. Теперь он брутальный бородач, способный очаровать любую даму. От очков Артем, правда, не избавился, но больше они не умаляют его привлекательности.