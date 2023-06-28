Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Теперь официально: вскрылась правда об итальянской недвижимости Нагиева

Теперь официально: вскрылась правда об итальянской недвижимости Нагиева

28 июня 2023 12:45
Теперь официально: вскрылась правда об итальянской недвижимости Нагиева

Публика уверена, что уже год звезда экрана живет за границей.

Последние недели поклонники Дмитрия Нагиева активно обсуждают возможную эмиграцию артиста. Якобы у звезды «Физрука» есть недвижимость в Италии, и он планирует поселиться в средиземноморской стране в самое ближайшее время. Сам артист старался никак не комментировать эти домыслы, однако не так давно публике удалось узнать всю правду.

Как оказалось, слухи об эмиграции оказались далеки от истины. По словам арт-менеджера знаменитости Елены Шайкиной, которая прокомментировала многочисленные домыслы, артист продолжает жить в Москве и не покупал себе жилье за границей.

«Ни о какой недвижимости в Италии речи быть не может», — цитирует слова Елены портал 100News.

При этом собеседница издания особо подчеркнула, что Нагиев продолжает работать, все силы тратит на съемки и точно не планирует переселяться в Италию.

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше