Теперь официально: вскрылась правда об итальянской недвижимости Нагиева

Публика уверена, что уже год звезда экрана живет за границей.

Последние недели поклонники Дмитрия Нагиева активно обсуждают возможную эмиграцию артиста. Якобы у звезды «Физрука» есть недвижимость в Италии, и он планирует поселиться в средиземноморской стране в самое ближайшее время. Сам артист старался никак не комментировать эти домыслы, однако не так давно публике удалось узнать всю правду.

Как оказалось, слухи об эмиграции оказались далеки от истины. По словам арт-менеджера знаменитости Елены Шайкиной, которая прокомментировала многочисленные домыслы, артист продолжает жить в Москве и не покупал себе жилье за границей.

«Ни о какой недвижимости в Италии речи быть не может», — цитирует слова Елены портал 100News.

При этом собеседница издания особо подчеркнула, что Нагиев продолжает работать, все силы тратит на съемки и точно не планирует переселяться в Италию.