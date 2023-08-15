Теперь официально: сделано заявление о разводе Алсу

Певица Алсу спровоцировала слухи о разводе с Яном Абрамовым. Фанатам стало дурно от одной только мысли о том, что многодетные родители, которые счастливы в браке вот 17 лет, расстались. Звезда отказывалась комментировать личную жизнь, но скрыть правду не удалось.

Впервые о разладе в паре заговорили после того, как на концерт Леонида Агутина исполнительница пришла без обручального кольца. Затем знаменитость опубликовала в социальных сетях несколько грустных постов о любви. Последней каплей стало то, что артистка отправилась в путешествие без любимого мужа.

Поклонники были уверены: дело идет к разводу, так что эту семью уже не спасти. Между тем оказалось, что Алсу и ее муж даже не думают о расставании. Об этом заявил директор певицы.