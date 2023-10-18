Теперь официально: сделано заявление о разводе Агутина и Варум

СМИ уже не раз ставили точку в отношениях Леонида Агутина и Анжелики Варум. Звезды и их окружение обычно не придавали значения слухам о разводе, но теперь до публики дошло официальное заявление на животрепещущую тему.

Отец музыканта Николай Агутин долго держался, но в этот раз его нервы не выдержали. При общении с журналистами он прояснил ситуацию.

Николай Петрович заметил, что у его наследника всегда было полно завистников, которые, вместо того чтобы порадоваться чужому счастью, «шлепают языками где попало». По его словам, супруги даже не думают о расставании.

«У них все хорошо!» — подытожил отец «босоного мальчика» в беседе с порталом Voice.

Прокомментировал он и разговоры о заграничной недвижимости своего отпрыска, якобы у того в США есть несколько шикарных вилл. Даже если это и так, то о подобном богатстве артиста его родитель ничего не знает. По уверению Агутина-старшего, у певца есть только квартира в Майами.