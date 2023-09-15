Теперь официально: пришли печальные вести об угодившей в допинг-скандал Валиевой

Уже больше года Камила Валиева находится в эпицентре скандала. В крови олимпийской чемпионки обнаружили запрещенный триметазидин. Долгое время спортсменка отпиралась, но теперь созналась, что допинг действительно был. Правда, Валиева утверждает, что это нарушение было неумышленным.

Защита фигуристки поменяла свою стратегию. Теперь никто не отрицает наличие препарата в допинг-пробе звезды спорта. Согласно релизу Спортивного арбитражного суда, фигуристка готова к дисквалификации в случае признания ее вины.

Уточняется, что Камила Валиева настаивает, чтобы датой ее отстранения стояло 25 декабря 2021 года именно тогда у фигуристки была взята положительная допинг-проба. Она также требует возврата ей титула чемпионки России 2021 года.

Если суд подтвердит все обвинения, Валиева согласится на двухлетнюю дисквалификацию без аннулирования результатов. У Международного союза конькобежцев свой взгляд: чиновники настаивают либо на четырехлетнем запрете на участие в соревнованиях, либо на двухлетней дисквалификации с аннулированием результатов после 25 декабря 2021года. Об этом пишет издание Sport24.