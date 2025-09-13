Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать

Меню
13 сентября 2025 20:59
Николаса Холта во второй части будет еще больше прежнего.

Джеймс Ганн наконец-то подтвердил: съемки сиквела «Супермена» под рабочим названием «Человек завтрашнего дня» планируют начать в апреле 2026 года, а в прокате фильм появится 9 июля 2027-го. После успеха первой картин (около $614 млн) студия дала режиссеру зеленый свет, но сюжет, похоже, готовит удар по ожиданиям публики.

Ганн описывает сиквел как историю, где Супермен и Лекс Лютор вынуждены… объединиться против куда большей угрозы. По слухам, речь идет о самом Брэйниаке, который в комиксах однажды уменьшил и украл Кандор — столицу Криптона.

При этом картина будет «не столько о Супермене, сколько и о Лексе» — режиссер отмечает, что очень ценит игру Николаса Хоулта и намерен сделать из Лекса центр драматического конфликта.

Для тех, кто любит Лютора в роли архиврага, это звучит как предательство канона: антагонист превращается в напарника, пусть и временно. Но это же Ганн, а значит, есть шансы, что Лютор «переобуется» с концами.

С другой стороны, идея «враги против общего врага» — излюбленный прием, который открывает возможность для психологической игры, моральных компромиссов и неожиданных альянсов.

Если вы категорически ненавидите Лекса в любом виде — сиквел, вероятно, вызовет раздражение. Но если вам интересны сложные отношения героев и злодеев и моральная неоднозначность — «Человек завтрашнего дня» может оказаться самым смелым шагом новой DC-вселенной.

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
