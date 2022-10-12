Теперь официально: муж онкобольной Заворотнюк принял важное решение

Петр Чернышев не оставил свою любимую супругу в беде. Несколько лет назад у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, после чего фигурист поспешил взять на себя все заботы о ней.

Все это время артистка не выходит за пределы своего особняка и не дает интервью. Между тем известно, что именно Чернышев покрывает расходы на лечение звезды сериала «Моя прекрасная няня». Еще в нулевых спортсмен начал участвовать в ледовых шоу, где за один свой выход к зрителям получал от 100 до 300 тысяч рублей.

Однако из-за болезни супруги на некоторое время Петр был вынужден покинуть лед. Тем не менее долго существовать без работы, а значит, и без заработка фигурист не смог. Официально стало известно о том, что Чернышев принял важное решение о возвращении в шоу Татьяны Навки. Как пишет «РБК Спорт», муж Заворотнюк примет участие в новой постановке, основанной на сборнике сказок «Тысяча и одна ночь».