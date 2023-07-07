Теперь официально: Миддлтон ждет пополнения в семье

Поклонники британской королевской семьи ждут, что Кейт Миддлтон снова станет матерью. Стоит принцессе Уэльской выйти в свет, как многие ищут изменения в ее фигуре, которые могли бы говорить о беременности.

Тем временем монаршая особа не вдается в подробности о том, планирует ли подарить принцу Уильяму четвертого наследника. Меж тем выяснилось, что пополнение в ее семье все-таки предвидится.

О радостном событии публике в социальных сетях сообщил младший брат Кейт — Джеймс. Вот уже почти два года он счастлив в браке с француженкой по имени Ализе Тевене. И совсем скоро любимая женщина подарит ему наследника.

Джеймс опубликовал фото супруги, на котором виден ее заметно округлившийся живот. Судя по всему, Тевене находится на четвертом или пятом месяце беременности. Пол своего первенца пара решила пока не разглашать.