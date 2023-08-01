Теперь официально: Кудрявцева объявила о воссоединении с Лазаревым

Несколько лет назад о романе Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева судачила вся страна. Но отношения двух селебрити оказались недолговечными, и в конце концов пара рассталась. Однако это был далеко не финал их истории.

С момента разрыва Лазарев и Кудрявцева то и дело иронизировали друг над другом на потеху публике. А вот совсем недавно стало известно, что звездная пара снова воссоединится. Телеведущая и экс-солист Smash!! будут ведущими мероприятия «Песня года 2023», которое пройдет в Минске. Эта информация подтверждена официально.

Бывшие возлюбленные сохранили теплые отношения. Лера не раз открыто признавалась в своих чувствах к Сергею. Она говорила, что никто и ничто не сможет разрушить их проверенную годами дружбу.

А недавно появились слухи, что в браке Кудрявцевой и Игоря Макарова не все гладко. В прессе даже заговорили о скором разводе известной пары. Эта новость воодушевила фанатов ведущей и Лазарева, которые мечтают о воссоединении кумиров.