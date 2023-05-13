Теперь официально: этот российский фильм признали худшим за всю историю

Каждый год эксперты со всех стран определяют лучшие и худшие фильмы. Публика знает множество легендарных фестивалей, а в России киноведы делятся своим мнением в рамках премии «Белый слон». И не так давно именно им удалось определить самый плохой отечественный фильм, вышедший за последние 25 лет.

Так, абсолютным аутсайдером был признан фильм Алексея Учителя «Матильда». Историческая драма, вышедшая в прокат в 2017 году, рассказывала об отношениях Николая Второго и танцовщицы Матильды Кшесинской. И, как уверены 45 экспертов, постановщику не удалось добиться желаемого результата, ведь он представил публике самую плохую работу.

При этом в антирейтинге также можно увидеть картину Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» и ленту «Дирижер» Павла Лунгина. Лучшим же фильмом эксперты назвали драму «Окраина», которую в 1998 году показал Петр Луцик.