Теперь официально: бросивший Карпович Прилучный перестал быть холостяком

Слухам о личной жизни Павла Прилучного положен конец. Актер, который последние месяцы интриговал поклонников, рассказывая им о своей связи с Зепюр Брутян, пошел на решительный шаг.

Если раньше фанаты могли лишь гадать, женился ли «мажор» на новой возлюбленной, то теперь сомнений не осталось. В Сеть утекли фотографии со свадьбы знаменитостей, а значит, бросивший Карпович Прилучный, наконец, перестал быть холостяком.

Пока молодожены не рассказали в соцсетях о знаменательном событии, однако подробностями с интернет-пользователями охотно поделились гости, присутствовавшие на торжестве, прошедшем в Армении. В результате поклонники смогли увидеть ролик, в кадрах которого отец Брутян ведет ее к алтарю.

Отдельной темой для обсуждения стал образ невесты. Для церемонии бракосочетания актриса выбрала пышное платье с открытыми плечами и длинную фату, а вот во время застолья предстала перед гостями и в платье по фигуре, и в брючном белом костюме, в котором станцевала первый брачный танец с Прилучным.