Теперь не жених, а муж: сына Королевой все-таки затащили в ЗАГС

Вот уже несколько лет Архип Глушко встречается с Мелиссой Валынкиной. Молодые люди уверены в своих отношениях, и избранница сына Наташи Королевой давно переехала в их семейный особняк. Однако сама артистка не раз признавалась, что она против этих отношений и не хочет, чтобы Архип связывал себя узами брака в молодости.

Глушко-младший предпочел не слушать наставления родных. Не так давно стало известно, что он и Мелисса стали мужем и женой. Но зарегистрировать свои отношения молодые решили в так называемом «Робозагсе» — аппарате, который установлен в одном из столичных торговых центров.

На руках у «молодоженов» в итоге оказалось свидетельство о заключении брака, которое не несет никакой юридической силы. Однако сами влюбленные уверены, что теперь могут называть себя мужем и женой. Королева при этом пока никак не прокомментировала эту неожиданную новость.