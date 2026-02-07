Не капитан Воробей, а лейтенант Воробушек: в Сеть слили инсайды к «Пиратам Карибского моря 6»

7 февраля 2026 10:23
Жемчужина вновь поднимает паруса. 

Кажется, «Чёрная жемчужина» наконец-то выходит из туманных вод и встает на парус. После долгих споров, слухов о сольнике с Марго Робби и прочих отменённых сценариев, Disney определилась с курсом для шестой части «Пиратов Карибского моря». И это будет не продолжение, нас ждет полноценная перезагрузка франшизы.

Новый экипаж: сын Воробья и «панк-рок»

Согласно информации инсайдера Джеффа Снайдера, в центре сюжета окажется сын Джека Воробья в паре с абсолютно новой героиней. На эту роль прочат Марго Робби. Идея, которая уже витала в воздухе вокруг отменённого спин-оффа теперь может быть интегрирована в основную серию.

Студия, как сообщается, хочет создать «оригинального, культового персонажа» — этакого гибрида Джека Воробья и Круэллы де Виль в исполнении Эммы Стоун.

А что с самим Джеком?

Вопрос о возвращении Джонни Деппа пока висит в воздухе. Ранее сообщалось о заинтересованности Disney в камео. Но если он и появится, то скорее для передачи эстафеты новому поколению, а не как главное действующее лицо. Не забываем, что актер в обиде на студию и явно потребует большой гонорар.

За штурвал сценария может встать Кристи Уилсон-Кэрнс, номинированная на «Оскар» за «1917». Переговоры с ней уже ведутся. Продюсер Джерри Брукхаймер, бессменный капитан франшизы, подтверждает: работа идёт.

«У нас было два сценария в какой-то момент, затем один отпал, и мы продолжили с другим».

Кто может сыграть наследника? Вот тут мы решили пофантазировать. Учитывая, что Голливуд большая деревня и снимаются там одни и теже лица, выбор невелик. Пока официального кастинга нет, но нужно выбирать одиозного и похожего визуально актера.

  • Барри Кеоган — плюс за безуминку, харизму и опасную странность.
  • Тимоти Шаломе — за «воробьиную» пластику и внешность становится претендентом номер один.
  • Луис Партридж — за визуальное сходство и авантюрное обаяние.

Disney намерена воскресить франшизу, перезапустив её с новыми лицами, но не наплевав на старых персонажей. Кто знает, может в историю вернется и сыл Уилла Тернера на пару с дочкой Барбосы.

Фото: Кадр из серии фильмов «Пираты Карибского моря»
Игорь Мустафин
