Теперь намного лучше: обомлеете, увидев фото Навки до того, как стала известной

Татьяна Навка начала строить свою карьеру в конце 80-х, но по-настоящему известной стала лишь тогда, когда запустила собственную продюсерскую компанию и начала заниматься ледовыми шоу. О начале спортивного пути знаменитость предпочитает не вспоминать, но в редких случаях делится с фанатами неожиданными архивными снимками.

Так, в своих социальных сетях Навка опубликовала серию кадров со своей дочерью Александрой. Публикацию фигуристка приурочила ко дню рождения наследницы, поэтому среди фотографий можно увидеть архивные снимки, сделанные несколько лет назад.

Подписчики знаменитости не прошли мимо неожиданной записи, а внимание их привлекла внешность самой Навки. Обсуждая публикацию, они отметили, что за прошедшее время фигуристка стала лишь красивее, а годы идут ей только на пользу.

«Как вы изменились», «Похорошели за это время», — удивляются пользователи Сети.

При этом многие предположили, что привлекательной внешности Навка добилась с помощью пластической хирургии. Но знаменитость проигнорировала эти нападки.