Теперь на земле: в съемках космической одиссеи Пересильд наметился поворот

Съемки фильма «Вызов» продолжились в Москве. К команде артистов присоединились Милош Бикович и Владимир Машков.

Осенью прошлого года Клим Шипенко и Юлия Пересильд впервые в истории кино отправились на орбиту, чтобы снять первую часть драмы «Вызов», а за их путешествием следила вся страна. Спустя практически две недели они благополучно вернулись домой, где начали проходить восстановление после тяжелого полета. Теперь же они вновь оказались на съемочной площадке, чтобы завершить работу над лентой.

Как отмечает портал Woman , действие «наземной» части фильма будет происходить на территории Центра подготовки космонавтов и одного из санаториев, а также в павильонах, которые специально построили для картины. Сюжет сфокусируется на жизни кардиохирурга Жени, которой необходимо отправиться в космос, чтобы сделать срочную операцию астронавту. Сейчас проходят съемки ее быта и работы. Бикович и Машков исполнят роли коллег Жени, которые с Земли будут следить за ходом полета.

Пока неизвестно, когда именно картина выйдет в прокат. Отметим, что ранее премьеру планировали на осень этого года. Также в фильме примут участие Елена Валюшкина, Александр Балуев и другие отечественные актеры.