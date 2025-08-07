Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

Вселенная «Голодных игр» расширяется: уже тартовали съемки нового приквела под названием «Рассвет жатвы». Это уже вторая глава предыстории основной саги — действие разворачивается за 24 года до триумфа Китнисс Эвердин, в тот самый день, когда на 50-е Игры был выбран мальчик из 12 дистрикта — Хеймитч Эбернети.

На страницах новой книги Сьюзен Коллинз, по которой и снимается фильм, мы знакомимся с юным Хеймитчем в его самые тревожные дни — Жатва приближается, и страх быть избранным висит над ним тенью. Особенно страшно, ведь 12-й дистрикт не выигрывал уже 40 лет. Зрители увидят, каким был Хеймитч до того, как стал саркастичным наставником Китнисс.

Актеры и дата премьеры

Режиссером снова выступает Фрэнсис Лоуренс, снявший большую часть оригинальной франшизы. Сценарий пишет Билли Рэй, работавший над первой частью «Голодных игр». Съемки, как подтвердили авторы, проходят преимущественно в Европе.

Создатели уделили особое внимание поиску актера на роль молодого Хеймитча — важно сохранить харизму, ироничность и интеллект, которые Вуди Харрельсон когда-то вложил в своего персонажа. Главная роль досталась Джозефу Зада, звезде мини-сериала «Черная стерва». В тизере можно увидеть, что актер уже прибыл на место съемок.

Противостоять ему в новом фильме будет Рэйф Файнс — он сыграет основного антагониста.

А вот одно из самых любопытных появлений — Эффи Тринкет, но в совершенно непривычном амплуа. Ее образ, по слухам, достался Эль Фаннинг. Героиня появится как стажер при подготовке трибутов, работающая вместе с сестрой Прозерпиной. Это отличный шанс заглянуть в прошлое еще одного знакомого персонажа и увидеть, как он формировался.

Дата премьеры уже официально объявлена — 20 ноября 2026 года. Так что у фанатов есть целый год, чтобы перечитать книги и пересмотреть все фильмы.

Ранее мы писали: Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов