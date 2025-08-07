Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

7 августа 2025 15:13
Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

Записываем дату премьеры.

Вселенная «Голодных игр» расширяется: уже тартовали съемки нового приквела под названием «Рассвет жатвы». Это уже вторая глава предыстории основной саги — действие разворачивается за 24 года до триумфа Китнисс Эвердин, в тот самый день, когда на 50-е Игры был выбран мальчик из 12 дистрикта — Хеймитч Эбернети.

На страницах новой книги Сьюзен Коллинз, по которой и снимается фильм, мы знакомимся с юным Хеймитчем в его самые тревожные дни — Жатва приближается, и страх быть избранным висит над ним тенью. Особенно страшно, ведь 12-й дистрикт не выигрывал уже 40 лет. Зрители увидят, каким был Хеймитч до того, как стал саркастичным наставником Китнисс.

Актеры и дата премьеры

Режиссером снова выступает Фрэнсис Лоуренс, снявший большую часть оригинальной франшизы. Сценарий пишет Билли Рэй, работавший над первой частью «Голодных игр». Съемки, как подтвердили авторы, проходят преимущественно в Европе.

Создатели уделили особое внимание поиску актера на роль молодого Хеймитча — важно сохранить харизму, ироничность и интеллект, которые Вуди Харрельсон когда-то вложил в своего персонажа. Главная роль досталась Джозефу Зада, звезде мини-сериала «Черная стерва». В тизере можно увидеть, что актер уже прибыл на место съемок.

Противостоять ему в новом фильме будет Рэйф Файнс — он сыграет основного антагониста.

А вот одно из самых любопытных появлений — Эффи Тринкет, но в совершенно непривычном амплуа. Ее образ, по слухам, достался Эль Фаннинг. Героиня появится как стажер при подготовке трибутов, работающая вместе с сестрой Прозерпиной. Это отличный шанс заглянуть в прошлое еще одного знакомого персонажа и увидеть, как он формировался.

Дата премьеры уже официально объявлена — 20 ноября 2026 года. Так что у фанатов есть целый год, чтобы перечитать книги и пересмотреть все фильмы.

Ранее мы писали: Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов

Фото: Кадры из фильма «Голодные игры» (2012)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале Читать дальше 8 августа 2025
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами Читать дальше 8 августа 2025
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько Читать дальше 8 августа 2025
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные Читать дальше 8 августа 2025
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт Читать дальше 8 августа 2025
Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров Читать дальше 7 августа 2025
Ковбой вместо художника: на главную роль в «Титанике» Кэмерон приглашал вовсе не ДиКаприо — но его коллегу погубил акцент (и хамство) Ковбой вместо художника: на главную роль в «Титанике» Кэмерон приглашал вовсе не ДиКаприо — но его коллегу погубил акцент (и хамство) Читать дальше 7 августа 2025
«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени «Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени Читать дальше 7 августа 2025
Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой Читать дальше 7 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше