Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Теперь муж и жена: Александрова и Добронравов долго скрывали общий секрет

Теперь муж и жена: Александрова и Добронравов долго скрывали общий секрет

5 августа 2023 08:30
Теперь муж и жена: Александрова и Добронравов долго скрывали общий секрет

Новый проект знаменитостей удивил поклонников.

Марина Александрова и Виктор Добронравов за годы карьеры успели прославиться десятками ярких ролей. Артисты перевоплощались в исторических персонажей, пожарных и даже военных, а теперь им предстоит сыграть мужа и жену.

Так, совсем недавно на экраны выйшел сериал «Последователи», в котором Добронравов и Александрова перевоплотились в супругов. По сюжету, героиня Александровой не может забеременеть, поэтому уговаривает мужа отправиться к целителю Афанасию. Но после того, как женщине удается зачать ребенка, герои узнают страшную правду о самом Афанасии и о его последователях.

По словам Добронравова, он остался в большом восторге от съемок проекта. Ему было приятно работать вместе с Александровой, с которой он учился в Щукинском училище. И большое впечатление на него произвели сама экспедиция, во время которой они работали над проектом.

При этом артисты старались не распространяться о готовящемся сериале в своих социальных сетях. Они не рассказывали поклонникам ничего о проекте, поэтому для многих это шоу стало большой неожиданностью.

Фото: legion-media.ru, Pavel Kashaev, Global Look Press/globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше