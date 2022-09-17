Теперь известно: вы ахнете, узнав настоящее имя знаменитой на всю страну Дарьи Донцовой

У писательницы Дарьи Донцовой тысячи поклонников по всей России – а хотя бы один ее детективный роман, кажется, есть на полке у каждой семьи. Но мало кто знает, что Дарья Донцова – это всего лишь звучный псевдоним, а при рождении писательница получила совсем другое имя. Правда всплыла на YouTube-канале «Белый шум».

Девочка появилась на свет в семье писателя Аркадия Васильева и режиссера Москонцерта Тамары Новацкой.

Ее назвали Агриппиной – в честь бабушки. В 1983 году Агриппина Васильева вышла замуж за ученого Александра Донцова – так, будущая писательница получила свою фамилию, которую впоследствии будет знать вся страна. Но в литературу Донцова вошла не просто под новой фамилией, но и под новым именем.

В 1999 году опубликован ее первый детектив «Крутые наследнички», подписанный Дарьей Донцовой. Вероятно, писательница решила, что Дарью читатели охотнее запомнят, нежели Агриппину.