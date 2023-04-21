Теперь фриком не назовешь: Олеся Малибу вдруг превратилась в лощеную красавицу (фото)

Еще несколько лет назад имя Олеси Малибу гремело на всю страну. Публика активно обсуждала многочисленные скандалы и громкие высказывания знаменитости, которая не скрывала, что работает эскортницей, а также рассказывала о своих многочисленных пластических операциях. Однако со временем звезда экрана решила полностью изменить свою жизнь.

Малибу избавилась от имплантов, уменьшив объем губ, и стала выглядеть намного натуральнее. Она признается, что больше не работает в эскорте и планирует выйти замуж. По словам знаменитости, она встретила мужчину, с которым готова отправиться в ЗАГС и родить от него ребенка.

Неожиданные перемены шокировали поклонников Малибу. В ее социальных сетях они хвалят знаменитость за новую внешность, осыпают ее комплиментами и желают удачи на новом жизненном пути.