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Теперь фриком не назовешь: Олеся Малибу вдруг превратилась в лощеную красавицу (фото)

21 апреля 2023 21:00
Теперь фриком не назовешь: Олеся Малибу вдруг превратилась в лощеную красавицу (фото)

Внешность знаменитости полностью изменилась.

Еще несколько лет назад имя Олеси Малибу гремело на всю страну. Публика активно обсуждала многочисленные скандалы и громкие высказывания знаменитости, которая не скрывала, что работает эскортницей, а также рассказывала о своих многочисленных пластических операциях. Однако со временем звезда экрана решила полностью изменить свою жизнь.

Малибу избавилась от имплантов, уменьшив объем губ, и стала выглядеть намного натуральнее. Она признается, что больше не работает в эскорте и планирует выйти замуж. По словам знаменитости, она встретила мужчину, с которым готова отправиться в ЗАГС и родить от него ребенка.

Теперь фриком не назовешь: Олеся Малибу вдруг превратилась в лощеную красавицу (фото)

Неожиданные перемены шокировали поклонников Малибу. В ее социальных сетях они хвалят знаменитость за новую внешность, осыпают ее комплиментами и желают удачи на новом жизненном пути.

«Какая ты стала красивая», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадр из программы «Давай поженимся!», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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