Теперь это мусор: 5 вещей, которые были в каждом советском доме

Эпоха дефицита сделала многие ненужные вещи значимыми. В этом материале мы расскажем о пяти советских предметах, которые сейчас не используются.

Суп считается одним из самых полезных блюд на столе, но вот супница теперь редко встречается. Люди поняли, что использовать ее слишком хлопотно.

Ещё одним устаревшим приспособлением стал подстаканник.

Почти все теперь пьют горячие напитки из кружек, а не из стаканов. Даже чайный сервиз перестал быть украшением дома. Современные хозяйки могут каждый день ставить на стол любую посуду, даже самую красивую и дорогую.

Свою значимость утратили и салатники из хрусталя. Сегодня их цена не такая большая, и они перестали быть предметом роскоши. То же произошло и с мельхиоровыми приборами. Их заменили более качественные и недорогие вилки и ложки из нержавеющей стали, которые неприхотливы в уходе.