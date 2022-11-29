Теперь ее узнает не каждый: дочь Успенской раскрыла правду о пластике (фото)

На долю Татьяны Плаксиной выпало немало испытаний. Единственная дочь Любови Успенской страдала от наркотической зависимости и сильно комплексовала из-за своей внешности, а особенно после того, как попала в аварию, в результате которой лишилась зубов. Теперь же все это осталось в прошлом.

Звездная наследница смогла избавиться от вредных привычек и занялась развитием сольной карьеры. К тому же Плаксина всерьез взялась за себя и обратилась за помощью к специалистам, поэтому теперь ее узнает далеко не каждый.

В своих социальных сетях начинающая артистка раскрыла правду о пластике. Плаксина опубликовала свою новую фотографию, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда, и предположили, что она изменилась благодаря тому, что удалила комки Биша.

Татьяна не прошла мимо таких домыслов и поспешила уточнить, что все было несколько иначе.