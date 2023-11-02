Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову

Литературный талант Дарьи Донцовой многие ставят под сомнение. Однако факт остается фактом: у автора детективных романов миллионы поклонников. Благодаря своим книгам Донцова сколотила целое состояние. Писательница неоднократно давала интервью журналам и телепрограммам, но многие детали биографии звезды остаются неизвестными для читателей.

Мало кто знает, что при рождении акула пера получила имя Агриппины Аркадьевны Васильевой. Автор бестселлеров была замужем несколько раз: именно покойный третий супруг, психолог Александр Донцов, подарил супруге свою фамилию, которую она прославила на всю страну.

Свое необычное имя Агриппина Донцова получила в честь бабушки по папиной линии. Да, старомодное и вычурное имя выделяло девочку из толпы, но она мечтала быть такой, как ее сверстницы — Лены, Светы и другие школьницы, которых звали попроще. Поэтому писательница решила взять псевдоним Даша, а дома ее ласково называют Груша.