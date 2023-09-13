Теперь Бузова даже не посмотрит: бывший певицы стал копией Гены Букина

Давид Манукян стал известен на всю страну после романа с Ольгой Бузовой. В течение полутора лет они были самой обсуждаемой парой страны, но после скандального расставания слава Давы начала угасать.

Звезда социальных сетей старательно ведет свои блоги и участвует в популярных шоу. Например, зрители могли видеть его в проекте «Танцы со звездами», ради которого он посвятил не мало времени хореографии. Поклонники же все чаще осмеивают Даву, а не осыпают комплиментами. По мнению пользователей Сети, с годами артист все больше становится похож на Гену Букина, героя «Счастливы вместе», из-за своей внешности и стиля.

«Думала Гена Букин», «Танцы это не ваше», «Ну чисто Букин, один в один», — пишут фанаты.

Также многие отмечают, что расставание с Бузовой не пошло на пользу Даве. Его проекты становятся все более некачественными, а сам он старается привлечь к себе как можно больше внимания.