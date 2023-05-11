Теперь брутальный рокер: сладкого мальчика с «Фабрики звезд» сегодня узнает не каждый

Шоу «Фабрика звезд» открыло путь к славе для многих начинающих исполнителей. И порой судьба участников, которые не смогли занять первое место, сложилась гораздо интереснее, чем у победителей.

Арсений Бородин, выступавший в составе поп-группы «Челси», удостоился на проекте лишь серебра. Коллектив ездил с концертами по всей стране, и музыканты стали невероятно популярны. Однако не все певцы не хотели поддерживать образ сладкоголосых мальчиков. В итоге некоторые участники отправились в сольное плавание.

Так сделал и Бородин. Его привлекал рок, поэтому он стал записывать композиции именно в этом жанре. Певец изменил и свой образ, из-за чего теперь его трудно узнать. В шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» он предстал в абсолютно новом амплуа. У Арсения длинные волосы и темная борода, благодаря чему он выглядит брутальнее.