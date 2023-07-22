Теперь без Гузеевой: карьера Сябитовой приняла неожиданный поворот

Уже около полутора лет Роза Сябитова не появлялась на российских экранах. Шоу «Давай поженимся!» ушло в отпуск, а в новые проекты телеведущую не приглашали. Многие поклонники были уверены, что уже никогда не увидят знаменитость на телевидении, но не так давно стало известно, что Сябитова нашла себе новое шоу.

Так, ведущая будет помогать Клаве Коке искать спутника жизни. В шоу «Сердце Клавы» Сябитова будет оценивать участников и станет советчицей для главной героини на пути устройства личной жизни. А помогать ей будет звезда социальных сетей Роман Каргамонов.

«Я обязательно подберу ей пару, обещаю», — признается Сябитова в одном из интервью.

При этом пока неизвестно, когда именно новое шоу выйдет в эфир. Неизвестно также, кто именно будет бороться за сердце певицы и почему она не пригласила Ларису Гузееву в свою программу.