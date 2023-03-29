Теперь американская домохозяйка: куда пропала жена Венца из «Дома-2»

Больше десяти лет назад скандально известный Венцеслав Венгржановский из «Дома-2» крутил на шоу роман с Екатериной Токаревой. В их паре кипели нешуточные страсти, за которыми наблюдала вся страна. Как сложилась жизнь Токаревой после телепроекта?

Катя покорила сердце Венцеслава практически сразу, хоть он и был занят на тот момент. Токарева не раз дралась с соперницей и в итоге одержала победу. Катя и Венц жили как на вулкане — не было ни дня без ссор. Но это лишь подогревало их страсть, и спустя некоторое время главные скандалисты «Дома-2» поженились. После свадьбы в их паре не воцарил долгожданный мир — скандалы не прекращались ни на сутки. Итогом этого брака стал развод, который состоялся в рамках шоу.

Следующим избранником Токаревой стал новый участник Юрий Слободян. Их отношения тоже развивались бурно, однако проект они покинули вместе. Ребята поженились и переехали в Польшу. А в прошлом году в их семье родился сын.

К огромному изумлению фанатов, скандалистка Токарева превратилась в образцовую американскую домохозяйку. Она проводит время с домочадцами, организует семейные и рождественские праздники и души не чает в супруге и сыне. Хотя еще десять лет назад такую картину никто не мог и вообразить.