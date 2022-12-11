Теорию заговора об убийстве принцессы Дианы разбила всего одна деталь

Принцесса Диана скончалась в результате автомобильной аварии в 1997 году. В течение нескольких лет до этого она активно конфликтовала с королевской семьей, поэтому ее гибель сразу же обросла многочисленными теориями заговора, в которых публика винит Елизавету II и принца Чарльза в ее смерти.

При этом, как утверждают эксперты, домыслы поклонников не выдерживают критики. Так, в результате расследования стало известно, что Диана не была пристегнута и из-за этого ударилась о спинку кресла в момент самого ДТП. Столкновение привело к внутреннему кровотечению, которое медики заметили далеко не сразу из-за смещения внутренних органов. Оно и стало причиной смерти.

При этом спасти жизнь Диане могло сразу несколько факторов. Например, если бы она решила пристегнуть ремень безопасности. Или во время удара повернулась бы другим боком, или сделала бы замечание Анри Полю, который был за рулем.

И именно это, по словам пользователей Сети, разрушает все теории заговора, связанные со смертью Дианы. ДТП было слишком хаотичным, поэтому не могло быть организовано специально. К тому же любая мелочь могла привести к совершенно другим результатам, поэтому винить королеву в аварии бессмысленно.