12 августа 2025 11:21
Звучит жутко, но довольно правдопободно.

Создатели «Игры престолов», полагаясь на труды Джорджа Мартина, часто запутывали сюжет сериала так, что фанаты просто теряли голову. Не все ответы лежат на поверхности — именно это дает простор для самых невероятных теорий.

Их тысячи, и многие из них просто взрывают мозг. Одна из самых шокирующих — что Арья Старк умерла еще в 6 сезоне, а всю оставшуюся историю под маской храброй девочки скрывался совершенно другой герой.

Несколько убедительных аргументов

В шестом сезоне зрителям так и не показали настоящую схватку между Арьей и Бродяжкой — лишь беглый эпизод. В итоге истекающая кровью Арья каким-то чудом одолевает натренированную убийцу.

При этом мы так и не увидели ни смерти Бродяжки, ни ее тела. Логично предположить, что учитывая схожую программу обучения и опыт Бродяжки в боях вслепую, она должна была иметь явное преимущество. Возможно, именно она вышла победителем в этом столкновении.

Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства

После серии серьезных ножевых ранений и падений Арья каким-то чудом быстро встала на ноги и сразу же начала ходить с идеальной осанкой — даже не пытаясь скрыть боль.

Это мог быть явный ляп сериала, но если принять версию, что под маской Арьи была Бродяжка, тогда все становится логично: именно она, а не раненая девочка, спокойно говорила с Якеном и спокойно ушла в закат.

Во время обучения Арья была вынуждена делиться с Бродяжкой подробностями своей жизни — таков был ритуал «игры в лица». Благодаря этому Бродяжка узнала множество важных деталей: о семье Арьи, ее прошлом и, главное, о списках на убийство. Именно поэтому, победив соперницу, она могла смело продолжить ее путь, используя полученные знания для выживания.

Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства

Еще: в момент убийства Уолдера Фрея Арья использует лицо служанки — но в сериале она никогда не обучалась мастерству «срезания» лиц. Зато эта способность отлично знакома Бродяжке, которая вполне могла напасть на несчастную девушку, чтобы завладеть ее личностью. Да и такой поступок совсем не в духе Арьи Старк — она не стала бы убивать невинных ради своей выгоды.

После возвращения из Браавоса Арья сильно изменилась. Возможно, причина в мучениях и испытаниях, через которые ей пришлось пройти, — или же это просто был кто-то другой.

Мотивом для кражи личности Арьи могло стать простое, но мощное желание начать жизнь с чистого листа — даже если эта жизнь будет чужой. А убивать Бродяжка продолжила из-за поклонения Красному богу, который должен был получить все эти жизни из списка Арьи.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
