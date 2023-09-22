Темнокожий сын Любови Орловой живет в США в нищете: увидите и не узнаете (фото)

Любовь Орлова познакомилась с Джеймсом Паттерсоном во время съемок картины «Цирк». Мальчик и звезда советского кино очень быстро сдружились и до конца жизни Орлова считала Паттерсона своим сыном и заботилась о нем. А в 1994 году темнокожий артист вместе с родной матерью решил перебраться в США, на родину своего отца.

Однако в новой стране им не удалось добиться успеха. Они с трудом влились в общество, а стихи Паттерсона, которые были весьма популярны в СССР, не хотели печатать в Америке.

А несколько лет назад, как пишет «Комсомольская правда», скончалась мама Джеймса Вера Аралова, что стало для него большим ударом. Звезда «Цирка» впал в депрессию и оказался в больнице, где пытался справиться с горем. И только недавно смог вернуться к полноценной жизни.

Горе заметно сказалось на внешности Паттерсона. На свежих снимках заметно, как сильно он похудел. Звезда экрана выглядит глубоким стариком. И из-за отсутствия денег мужчина вынужден жить в весьма обшарпанной квартире, на которую, как признаются пользователи Сети, нельзя смотреть без жалости.