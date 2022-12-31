Темнокожий парень хотел вылечить акне и изменился до неузнаваемости: его «до и после» ошарашат любого

Назначенные препараты чуть не убили его.

Молодой Кирт Тибодо сегодня является весьма востребованной моделью и популярен благодаря своей удивительной особенности кожи.

Американец страдал от воспалений на лице и захотел их вылечить. Назначенные лекарства стали действовать, и он постепенно избавлялся от акне. Однако вскоре мужчина столкнулся с другой проблемой. Препараты вызывали боль и озноб, а позднее выяснилось, что такая реакция чуть не привела его к смерти.

Кирт начал лечиться, но это опять привело к побочным эффектам.

Ему диагностировали алопецию и витилиго. Он начал лысеть, а кожа покрывалась белыми пятнами и когда-то темнокожий парень начал фактически белеть.

Тибодо долго не мог принять свою внешность, но поддержка семьи и друзей сделала своё дело. Со временем мужчина даже перестал стесняться себя и стал участвовать в рекламных съемках.