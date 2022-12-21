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Киноафиша Статьи Темнокожий ликвидатор Чернобыля: о чем умолчал популярный сериал

Темнокожий ликвидатор Чернобыля: о чем умолчал популярный сериал

21 декабря 2022 18:15
Темнокожий ликвидатор Чернобыля: о чем умолчал популярный сериал

Создателей проекта обвинили в расизме.

Когда на экраны вышел сериал «Чернобыль», то некоторые пользователи Сети упрекнули его создателей в расизме. Ведь среди актеров, задействованных в съемках, не было ни одного темнокожего человека. Тогда эти размышления вызвали только смех: откуда же среди ликвидаторов аварии в СССР мог взяться афроамериканец? Однако на месте ЧП действительно трудился один темнокожий мужчина.

Родные Игоря Хиряка много лет жили в Вологодской области. Кому из предков они были обязаны своей экзотической внешностью и цветом кожи, в семье не знали. Местные жители между собой называли соседских мальчишек «цыганами». Кода Игорь проходил службу в армии, его вместе с остальными солдатами из роты привлекали для работ в Припяти. Они занимались наведением понтонного моста для эвакуации жителей.

Сейчас Игорю уже за 50 лет, он живет в Череповце. Судя по соцсетям, Хиряк часто выступает с концертами в местных ДК, а свободное время посвящает исторической реконструкции.

Фото: Кадры YouTube «BBC News - Русская служба»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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