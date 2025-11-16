Темнокожий Капитан Америка или Железное Сердце? Marvel наконец объявили замену Тони Старку в MCU – фильм у него пока лишь один

Полагается герой не на гаджеты, а на гениальный ум. Ну и на мощнейшую сверхспособность, конечно же.

У Marvel странная манера делать важные объявления будто между делом – вот они мимоходом выкладывают картинку, а вот уже фанаты поднимают челюсть с пола. Так вышло и сейчас: никто не ждал, что громкое имя наследника Старка всплывет не в трейлере, не в сцене после титров, а в милом посте про выход новой «Фантастической четверки: Первые шаги» на стриминге.

Но студия вдруг поставила рядом два знакомых лица, приписала им привычку все контролировать и подписала «два сверхзаботливых гения» – и этого хватило, чтобы половина интернета поняла: главный защитник Земли-828 уже определен.

В «Первых шагах» герой Педро Паскаля мечется между лабораторией, семьей и спасением мира с выражением человека, у которого в голове бесконечный Excel: рассчитать траекторию Галактуса, проверить защитные поля, выслушать Джонни, который опять устроил пожар.

Но за суетой проскальзывает знакомая искра – та самая смесь гениальности и паранойи, которую раньше выдавал Тони.

У Старка были дроны, у Рида – гибкие руки и мозг, который мощнее любого реактора. Старк закладывал в броню «примочки» на все случаи жизни, Рид создает планы «А», «Б» и так до конца алфавита на случай, если вдруг сломается сама реальность.

И обоих вечно тянет спасать всех вокруг, даже если ценой запросто может стать собственная жизнь.

Теперь, когда в киновселенную ворвался новый Дума – да еще и с лицом Роберта Дауни-младшего – становится ясно, почему Marvel делают ставку именно на лидера «Фантастической четверки».

В будущем конфликте с человеком, который знает уязвимости любого Мстителя, нужен ум, способный просчитать катастрофу вперед на несколько ходов. Рид уже доказал, что умеет держать удар и не теряет голову, даже когда на планету врывается голодный бог.

Так что фигура, которой суждено вывести оставшихся героев к финальной битве «Судного дня», наконец-то определена.

Пока фанаты ждали громкого анонса преемника Тони Старка (и молили, чтобы им оказался не новый Капитан Америка или Железное сердце), Marvel просто опубликовали трогательную картинку. И этого хватило.

