Темнокожая красавица Лиза из «Брата 2» сильно сдала (фото)

Небольшую, но яркую роль в фильме Алексея Балабанова «Брат 2» в 2000 году получила афроамериканка Лиза Джеффри. Режиссер решил украсить картину звездой с эффектной внешностью и придать сюжету настоящий американский колорит. К тому же Джеффри пришлось сыграть фактически саму себя — известную западную телеведущую. Балабанов даже оставил героине ее имя.

На счету Лизы уже было несколько эпизодических появлений в кино, но строить карьеру актрисы она в итоге не стала. После премьеры «Брата 2» она сосредоточилась на журналистике и записала джазовый альбом. А затем Джеффри решила полностью изменить свою жизнь.

Сейчас в 52-летней Лизе сложно узнать активную девушку из драмы Балабанова. Она променяла мегаполисы на небольшой городок во Флориде, где на ТВ вела ток-шоу «Женщина на виду» о сложной судьбе героинь. Чужие судьбы так впечатлили Джеффри, что она обратилась к религии. Журналистка поет в церковном хоре и возглавляет христианское радио, на котором при ее участии выходит много тематических подкастов.