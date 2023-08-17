«Темница» за 120 млн: где прячут от людей тяжелобольную Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк последние годы ведет крайне закрытый образ жизни. Артистка, пытаясь вылечить онкологическое заболевание, перестала контактировать с поклонниками и не выходит из своего загородного особняка.

Он расположен в поселке Крекшино недалеко от Москвы. Артистка приобрела роскошный коттедж еще на пике карьеры и въехала туда в 2015 году. В то время звезда старалась зарабатывать как можно больше, чтобы обеспечить себе и своим близким безбедное будущее.

Дом, как пишет «Комсомольская правда», большое, трехэтажный. Судя по снимкам, там несколько зон, вместительный гараж, а вокруг большой сад. Вся эта красота обошлась примерно в 120 миллионов рублей.

При этом никто из близких старается не раскрывать подробности жилища звезды «Моей прекрасной няни». И даже соседи поддерживают позицию родных Заворотнюк и никогда не дают интервью, несмотря на интерес прессы.