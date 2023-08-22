Темненькая из «Тату» выглядит ровесницей матери: все из-за пластики (фото)

Юлия Волкова заплатила высокую цену за собственное любопытство. В одном из интервью певица призналась, что сделала пластику не потому, что была недовольна своей внешностью, а из банального интереса. Результат ее преображения до сих пор шокирует народ.

Поклонники все еще не могут привыкнуть к новым чертам лица темненькой из «Тату». От той юной девчонки, скачущей на сцене в короткой юбке-шотландке, ничего не осталось: она превратилась в великовозрастную мадам.

В свои 38 лет исполнительница выглядит ровесницей матери. В социальных сетях звезда поздравила Ларису Викторовну с днем рождения и опубликовала их совместный снимок.

Знаменитость настолько постарела, что не сразу разберешь, где мать, а где дочь.