Темненькая из «Тату» выглядит ровесницей матери: все из-за пластики (фото)
Звезда добровольно изуродовала себя.
Юлия Волкова заплатила высокую цену за собственное любопытство. В одном из интервью певица призналась, что сделала пластику не потому, что была недовольна своей внешностью, а из банального интереса. Результат ее преображения до сих пор шокирует народ.
Поклонники все еще не могут привыкнуть к новым чертам лица темненькой из «Тату». От той юной девчонки, скачущей на сцене в короткой юбке-шотландке, ничего не осталось: она превратилась в великовозрастную мадам.
В свои 38 лет исполнительница выглядит ровесницей матери. В социальных сетях звезда поздравила Ларису Викторовну с днем рождения и опубликовала их совместный снимок.
Знаменитость настолько постарела, что не сразу разберешь, где мать, а где дочь.
«Юля так перекроила себя, что выглядит теткой на фоне собственной матери», — с сожалением заметил один из фанатов артистки.